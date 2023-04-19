Деменко: Победитель пары «Реал» - «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном полуфинальном противостоянии в Лиге чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Напомним, «Реал» уже вышел в 1/2 финала турнира, а «Манчестер Сити» в первой игре разгромил «Баварию» со счетом 3:0, ответная встреча пройдет 19 апреля в 22:00 по мск. Победитель этой пары встретится со «сливочными» в следующей стадии.

«Это две сильнейшие команды, и клуб, который выиграет их противостояние, наверно, выиграет и Лигу чемпионов. Если их сравнивать, то «Манчестер Сити» сейчас, может, где и поинтереснее выглядит. Но тут 50 на 50», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».