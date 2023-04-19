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Лига чемпионов

Деменко: Победитель пары «Реал» - «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ

19 Апреля 2023 • 18:31 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
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Через 3 ч. 7 мин.

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном полуфинальном противостоянии в Лиге чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Напомним, «Реал» уже вышел в 1/2 финала турнира, а «Манчестер Сити» в первой игре разгромил «Баварию» со счетом 3:0, ответная встреча пройдет 19 апреля в 22:00 по мск. Победитель этой пары встретится со «сливочными» в следующей стадии.

«Это две сильнейшие команды, и клуб, который выиграет их противостояние, наверно, выиграет и Лигу чемпионов. Если их сравнивать, то «Манчестер Сити» сейчас, может, где и поинтереснее выглядит. Но тут 50 на 50», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Максим Деменко
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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