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Лига чемпионов

Масалитин объяснил, за счёт чего «Реал» добивается успеха в Лиге чемпионов

19 Апреля 2023 • 18:15 Комментировать
Челси
0:2
Реал Мадрид
окончен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о преимуществах мадридского «Реала» над другими клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов.

«Реал» тем хорош, что у него ровный состав, они уже много лет играют, знают возможности друг друга и знают, как играть такие матчи навылет. У них очень хорошая концентрация, хорошее исполнение», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что у «Реала» есть психология победителя, это позволяет клубу успешно выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам двух игр команда Карло Анчелотти одолела «Челси» (2:0, 2:0) и вышла в полуфинал ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валерий Масалитин
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