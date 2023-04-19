Масалитин объяснил, за счёт чего «Реал» добивается успеха в Лиге чемпионов

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о преимуществах мадридского «Реала» над другими клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов.

«Реал» тем хорош, что у него ровный состав, они уже много лет играют, знают возможности друг друга и знают, как играть такие матчи навылет. У них очень хорошая концентрация, хорошее исполнение», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что у «Реала» есть психология победителя, это позволяет клубу успешно выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам двух игр команда Карло Анчелотти одолела «Челси» (2:0, 2:0) и вышла в полуфинал ЛЧ.