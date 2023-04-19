Деменко — о шансах «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити»: «В какой-то степени фантастика»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Манчестер Сити». Напомним, в первой встрече «горожане» разгромили мюнхенский клуб со счетом 3:0.

«В какой-то степени фантастика. Но были случаи, когда и после такого команды отыгрывались. Все зависит от «Баварии», сможет ли она дома быстренько забить мяч в первом тайме, как вообще будет складываться игра», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

По мнению эксперта, если «Манчестер Сити» сможет забить на выезде «Баварии», то у мюнхенского клуба не останется шансов на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.