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Деменко — о шансах «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити»: «В какой-то степени фантастика»

19 Апреля 2023 • 18:03 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
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Через 3 ч. 7 мин.

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Манчестер Сити». Напомним, в первой встрече «горожане» разгромили мюнхенский клуб со счетом 3:0.

«В какой-то степени фантастика. Но были случаи, когда и после такого команды отыгрывались. Все зависит от «Баварии», сможет ли она дома быстренько забить мяч в первом тайме, как вообще будет складываться игра», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

По мнению эксперта, если «Манчестер Сити» сможет забить на выезде «Баварии», то у мюнхенского клуба не останется шансов на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Максим Деменко
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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