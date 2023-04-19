Главный тренер «Бенфики» Шмидт — о матче с «Интером»: «Я всегда верю в свою команду»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера». Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Лиссабоне, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Нам нужно будет атаковать, и чем раньше мы забьём, тем лучше. Я всегда верю в свою команду, нет ничего невозможного», — приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Бенфика» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с «Миланом», который ранее одолел по сумме двух встреч «Наполи» (2:1).