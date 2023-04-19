Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Шмидт — о матче с «Интером»: «Я всегда верю в свою команду»

19 Апреля 2023 • 16:56 Комментировать
Интер Милан
...
Бенфика
1 2.20 X 3.50 2 3.55
Через 3 ч. 8 мин.

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера». Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Лиссабоне, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Нам нужно будет атаковать, и чем раньше мы забьём, тем лучше. Я всегда верю в свою команду, нет ничего невозможного», — приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Бенфика» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с «Миланом», который ранее одолел по сумме двух встреч «Наполи» (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Роджер Шмидт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.04.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.20 2.80
Видео
19.04.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
2.18 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
18:44 · Лига чемпионов
Колыванов: «У «Баварии» нет шансов против «Манчестер Сити»
18:31 · Лига чемпионов
Деменко: Победитель пары «Реал» - «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ
18:15 · Лига чемпионов
Масалитин объяснил, за счёт чего «Реал» добивается успеха в Лиге чемпионов
18:03 · Лига чемпионов
Деменко — о шансах «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити»: «В какой-то степени фантастика»
17:54 · Лига чемпионов
Деменко: Незабитый пенальти Кварацхелии? Он профессионал, справится с этим
16:56 · Лига чемпионов
Главный тренер «Бенфики» Шмидт — о матче с «Интером»: «Я всегда верю в свою команду»
16:46 · Лига чемпионов
Родриго объяснил, почему повторил празднование Роналду
16:32 · Лига чемпионов
Шевченко вспомнил об известном финале Лиги чемпионов «Милан» - «Ливерпуль»
14:30 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Я тренировал «Баварию» и знаю, какой у клуба менталитет»
14:18 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»
14:12 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити» от Генича
13:52 · Лига чемпионов
Гюндоган уверен, что Тухель добьётся успеха в «Баварии»
13:46 · Лига чемпионов
Камоцци рассказал, как отразится на «Наполи» вылет из ЛЧ
13:38 · Лига чемпионов
Капелло: «Милан» ничего не позволил «Наполи»
Все новости
Рекомендуем