Родриго объяснил, почему повторил празднование Роналду

Во вторник вечером «Реал» обыграл «Челси» на выезде со счётом 2:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Оба гола за мадридскую команду на свой счёт записал нападающий Родриго. Один из голов бразилец отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. После игры футболист дал комментарий на этот счёт.

«Когда я забил этот гол, то думал проскользить по полю на коленях, но у меня слегка болит колено, когда я его сгибаю. Поэтому мне пришло в голову скопировать моего кумира Криштиану», - сказал Родриго журналистам.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Баварией».