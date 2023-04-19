Шевченко вспомнил об известном финале Лиги чемпионов «Милан» - «Ливерпуль»

Известный в прошлом футболист «Милана» Андрей Шевченко вспомнил известный финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в сезоне 2004/2005.

Тогда, напомним, «Милан» после первого тайма обыгрывал «Ливерпуль» со счётом 3:0. Во второй половине англичане выдали шестиминутный отрезок с тремя забитыми голами. Дело дошло до серии пенальти, где «Ливерпуль» взял верх.

«Когда вы теряете концентрацию, «Ливерпуль» способен совершить камбэк. После тех трёх пропущенных голов мы продолжали показывать отличный футбол. Мы верили, что сможем перевернуть ту игру и выиграть. В дополнительное время у меня был отличный шанс, когда Дудек совершил отличный сэйв. Трудно поверить, что мяч тогда не оказался в воротах. Но в этом и есть красота футбола – случиться может всякое. «Ливерпуль», наверное, заслужил ту победу, потому что верил в неё сильнее», - сказал Шевченко CBS Sports.

Напомним, что именно удар Шевченко завершил послематчевую серию пенальти в тот вечер – украинец не смог переиграть Дудека.