Гвардиола: «Я тренировал «Баварию» и знаю, какой у клуба менталитет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о своём периоде работы в мюнхенской «Баварии» с 2013 по 2016 год. Напомним, сегодня испанский специалист вновь встретится с бывшим клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре на «Этихаде» «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу 3:0.

«Я тренировал «Баварию» и знаю, какой у клуба менталитет. Он преследует тебя везде. Ты можешь ощущать его даже на своей коже. Камбэк против «Манчестер Сити» вполне возможен», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Гвардиола во главе «Баварии» трижды вылетал из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.