Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от ответного матча между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Баварии» нужно показать свой класс. Пусть она вылетит из Лиги чемпионов, но в конце сезона нужны положительные эмоции. В Мюнхене «Бавария» должна как минимум не проиграть», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

«Бавария» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Альянц Арена» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победителя этого противостояния в полуфинале ждет мадридский «Реал».