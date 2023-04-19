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Лига чемпионов

Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити»

19 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от ответного матча между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Баварии» нужно показать свой класс. Пусть она вылетит из Лиги чемпионов, но в конце сезона нужны положительные эмоции. В Мюнхене «Бавария» должна как минимум не проиграть», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

«Бавария» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Альянц Арена» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победителя этого противостояния в полуфинале ждет мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Алексей Андронов
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