Прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити» от Генича

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче немцы уступили со счетом 0:3.

«Дома при своих болельщиках «Бавария» точно не будет отсиживаться и понесется вперед. Мой прогноз - ТБ (1,5) в первом тайме. Я верю, что игра получится результативной, жду голы», - приводит слова Константина издание «РБ Спорт».

Матч «Бавария» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.