Гюндоган уверен, что Тухель добьётся успеха в «Баварии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган уверен, что Томас Тухель добьётся успеха во главе мюнхенской «Баварии». Напомним, «горожанам» сегодня предстоит сыграть с немецкой командой в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 3:0 у себя дома.

«Я думаю, что это вопрос времени, когда люди будут смотреть на игру «Баварии» и говорить про себя «вау!». Впрочем, надеюсь, этого не произойдёт в матче с нами», – заявил Гюндоган на пресс-конференции перед поединком.

«Бавария» под руководством Тухеля пока смогла добыть всего две победы в пяти матчах.