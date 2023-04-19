Камоцци рассказал, как отразится на «Наполи» вылет из ЛЧ

Франко Камоцци, который ранее работал советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о вылете «Наполи» из Лиги чемпионов УЕФА.

«Не думаю, что вылет из Лиги чемпионов может психологически надломить игроков «Наполи». В любом случае, они уже завоевали чемпионство в Италии», - приводит слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

«Наполи» уступил «Милану» по сумме двух матчей (0:1, 1:1) и покинул розыгрыш Лиги чемпионов. В итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно лидируют, опережая ближайшего конкурента на 14 баллов.