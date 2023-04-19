«Реал» установил личный рекорд в Лиге чемпионов

Ответный поединок ¼ финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» завершился победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «королевский» клуб выиграл в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд. Такое с испанским грандом произошло впервые. Примечательно, что все победы были зафиксированы над клубами из АПЛ.

В полуфинале турнира команда Анчелотти сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» - «Бавария». В первом поединке «горожане» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

Действующим победителем турнира является «Реал».