Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал» установил личный рекорд в Лиге чемпионов

19 Апреля 2023 • 12:31 Комментировать

Ответный поединок ¼ финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» завершился победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «королевский» клуб выиграл в шести матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд. Такое с испанским грандом произошло впервые. Примечательно, что все победы были зафиксированы над клубами из АПЛ.

В полуфинале турнира команда Анчелотти сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» - «Бавария». В первом поединке «горожане» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

Действующим победителем турнира является «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.04.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.20 2.80
Видео
19.04.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
2.18 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:30 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Я тренировал «Баварию» и знаю, какой у клуба менталитет»
14:18 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»
14:12 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити» от Генича
13:52 · Лига чемпионов
Гюндоган уверен, что Тухель добьётся успеха в «Баварии»
13:46 · Лига чемпионов
Камоцци рассказал, как отразится на «Наполи» вылет из ЛЧ
13:38 · Лига чемпионов
Капелло: «Милан» ничего не позволил «Наполи»
12:43 · Италия. Серия А
Швайнщтайгер: «Леау может стать одним из трёх лучших футболистов в мире»
12:31 · Лига чемпионов
«Реал» установил личный рекорд в Лиге чемпионов
12:18 · Лига чемпионов
Камоцци подвёл итоги матча «Наполи» - «Милан»
11:43 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал о травмах Бензема и Алабы
11:08 · Лига чемпионов
Гюндоган – о матче с «Баварией»: «Мы хотим сыграть в своём стиле»
09:28 · Лига чемпионов
Антониу Силва: «Нет ничего невозможного»
09:27 · Лига чемпионов
Талалаев: «Пиоли научил «Милан» играть по счёту»
09:17 · Лига чемпионов
Кьяер: «Была уверенность в том, что всё получится»
Все новости
Рекомендуем