Камоцци подвёл итоги матча «Наполи» - «Милан»

Франко Камоцци, который является экс-советником Леонида Федуна, высказался о вылете «Наполи» из Лиги чемпионов. По итогам двух матчей с «Миланом» неаполитанцы уступили с общим счетом 1:2.

«Милан» играл от обороны, нанося удары по воротам «Наполи» на контратаках с помощью Леау. Маньян парировал практически все удары. Кварацхелия приложил много усилий, но не смог завершить атаки голами», - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Милан» стал участником полуфинальной стадии Лиги чемпионов и ждет победителя пары «Интер» - «Бенфика». В первом матче «нерадзурри» выиграли со счетом 2:0.