Анчелотти рассказал о травмах Бензема и Алабы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травмах, которые получили защитник Давид Алаба и нападающий Карим Бензема во вчерашнем поединке против лондонского «Челси» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«У Давида возникли проблемы с подколенным сухожилием, поэтому мы решили заменить его. Что касается Карима, то ему наступили на ногу, это начало беспокоить его. Поэтому его убрали с поля», - рассказал итальянский специалист во время пресс-конференции.

Ответный матч завершился победой «Реала» - 2:0. Мадридцы одолели «Челси» с общим счетом 4:0 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.