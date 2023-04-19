Гюндоган – о матче с «Баварией»: «Мы хотим сыграть в своём стиле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своими ожиданиями от ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Напомним, первый поединок на «Этихад Стэдиум» неделю назад завершился победой «горожан» со счётом 3:0.

«Мы хотим сыграть в своём стиле. В этой игре ещё всё может измениться. Лига чемпионов – особенный турнир. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд Европы. Именно с такой мыслью мы подходим к матчу. Очень важно не дать «Баварии» забить быстрый гол. Тогда они воодушевятся мыслью, что до конца игры им по силам перевернуть ход встречи», – сказал Гюндоган на пресс-конференции.