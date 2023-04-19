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Лига чемпионов

Гюндоган – о матче с «Баварией»: «Мы хотим сыграть в своём стиле»

19 Апреля 2023 • 11:08 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
1 2.65 X 4.05 2 2.50
Через 9 ч. 19 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своими ожиданиями от ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Напомним, первый поединок на «Этихад Стэдиум» неделю назад завершился победой «горожан» со счётом 3:0.

«Мы хотим сыграть в своём стиле. В этой игре ещё всё может измениться. Лига чемпионов – особенный турнир. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд Европы. Именно с такой мыслью мы подходим к матчу. Очень важно не дать «Баварии» забить быстрый гол. Тогда они воодушевятся мыслью, что до конца игры им по силам перевернуть ход встречи», – сказал Гюндоган на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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