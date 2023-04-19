Антониу Силва: «Нет ничего невозможного»

Лиссабонская «Бенфика» неудачно провела первый четвертьфинальный матч против «Интера», пропустив два безответных мяча, но защитник команды Антониу Силва считает, что в противостоянии еще ничего не решено. Он уверен, что игру можно переломить и выйти в полуфинал самого престижного турнира футбольной Европы.

- Они очень сильны, но я считаю, что нет ничего невозможного. У нас дефицит в два мяча, это так, но мы постараемся показать, почему нам удается такой хороший сезон и написать славную страницу в истории клуба, - цитирует слова Силвы итальянское новостное агентство ITASportPress.