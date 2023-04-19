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Лига чемпионов

Крауч: «Невероятная игра в исполнении «Милана»

19 Апреля 2023 • 09:11 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о результате поединка между «Миланом» и «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Невероятная игра в исполнении «Милана». «Россонери» временам показывали настоящий мастер-класс в игре в защите. Мои поздравления команде», - передает слова Крауча пресс-служба УЕФА.

«Милан» победил «Наполи» по сумме двух матчей со счетом 2:1. В следующей стадии турнира подопечные Стефано Пиоли встретятся с победителем пары «Интер» - «Бенфика». В первой игре миланцы оказались сильнее со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Питер Крауч Наполи
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