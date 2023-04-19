Крауч: «Невероятная игра в исполнении «Милана»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о результате поединка между «Миланом» и «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Невероятная игра в исполнении «Милана». «Россонери» временам показывали настоящий мастер-класс в игре в защите. Мои поздравления команде», - передает слова Крауча пресс-служба УЕФА.

«Милан» победил «Наполи» по сумме двух матчей со счетом 2:1. В следующей стадии турнира подопечные Стефано Пиоли встретятся с победителем пары «Интер» - «Бенфика». В первой игре миланцы оказались сильнее со счетом 2:0.