Жиру высказался о промахе с пенальти в матче с «Наполи»

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о результате ответного матча против «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я огорчился из-за незабитого пенальти. Давно не промахивался. Эта осечка меня разочаровала. Но самое главное, что мы остались в игре. Я знал, что еще получу свой шанс. Леау сделал все для этого. Я оказался в нужном месте и забил. Это было круто!» - передает слова французского нападающего пресс-служба УЕФА.

«Милан» победил «Наполи» по сумме двух матчей со счетом 2:1 и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал подопечные Пиоли поборются с победителем пары «Интер» - «Бенфика».