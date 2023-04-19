«Челси» не забил «Реалу» в двух матчах - ранее с клубом также было лишь однажды

Бесславно покинул Лигу чемпионов лондонский «Челси», победитель ЛЧ в 2021 году уступил прошлогоднему обладателю трофея - «Реалу». Лондонский клуб не забил за два матча ни одного мяча, а пропустил целых четыре.

Столь неудачно, не забив ни одного мяча за два матча противостояния плей-офф Лиги чемпионов, «Челси» играл лишь один раз в своей истории - в сезоне 2004/2005 против «Ливерпуля», тогда все закончилось со счетом 0:0, 0:1, это было в полуфинале, а в финале «Ливерпуль» тогда обыграл по пенальти итальянский «Милан».

В этом году финальный матч Лиги чемпионов должен состояться десятого июня.