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Лига чемпионов

«Челси» не забил «Реалу» в двух матчах - ранее с клубом также было лишь однажды

19 Апреля 2023 • 08:52 Комментировать
Челси
0:2
Реал Мадрид
окончен

Бесславно покинул Лигу чемпионов лондонский «Челси», победитель ЛЧ в 2021 году уступил прошлогоднему обладателю трофея - «Реалу». Лондонский клуб не забил за два матча ни одного мяча, а пропустил целых четыре.

Столь неудачно, не забив ни одного мяча за два матча противостояния плей-офф Лиги чемпионов, «Челси» играл лишь один раз в своей истории - в сезоне 2004/2005 против «Ливерпуля», тогда все закончилось со счетом 0:0, 0:1, это было в полуфинале, а в финале «Ливерпуль» тогда обыграл по пенальти итальянский «Милан».

В этом году финальный матч Лиги чемпионов должен состояться десятого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси
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