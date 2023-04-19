Родриго назвал цель «Реала» в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Родриго, ставший автором дубля в ответном матче с лондонским «Челси» (2:0) в ¼ финала Лиги чемпионов, дал комментарий по поводу прошедшей встречи.

«Я до сих пор не понял, как Лига чемпионов влияет на нас. Но могу сказать, что в этом есть нечто особенное. В любом матче мое главное стремление – помочь команде. Хочу продолжать выходить на поле и забивать. Мы хотим выиграть как можно больше кубков Лиги чемпионов», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» - «Бавария».