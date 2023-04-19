Леау: «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о ничейном результате ответного поединка против «Наполи» (1:1) в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я могу решать исходы матчей, если же у меня не получается, то для этого есть одноклубники. Рад находиться здесь и играть за эту команду. Хочу мечтать вместе с командой. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали ближе к своей цели на шаг. Будем сражаться до последнего», - передает слова португальского нападающего пресс-служба УЕФА.

Следующим соперником «Милана» в Лиге чемпионов станет победитель пары «Бенфика» - «Интер». В первом матче команда Индзаги выиграла со счетом 2:0.