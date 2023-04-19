Лескотт: «Милан» очень солидно выглядит в последние недели»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался о ничейном результате в матче между «Миланом» и «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Неаполе и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Последние несколько недель «Милан» выглядел очень солидно. В этом матче команда Пиоли показала это снова. Это было отличное выступление «россонери», - передает слова Лескотта пресс-служба УЕФА.

По итогам двухматчевого противостояния «Милан» шагнул в полуфинал Лиги чемпионов, где ждет победителя противостояния между «Интером» и лиссабонской «Бенфикой».