Калабрия: «Игроки «Милана» сражались друг за друга»

Защитник и капитан «Милана» Давиде Калабрия пообщался с журналистами после ответного матча с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Неаполе и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Я горжусь выступлением нашей команды. Мы сражались друг за друга. Когда так играешь, то нет ничего странного в том, что ты побеждаешь даже таких сильных соперников, как «Наполи», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Подопечные Стефано Пиоли вышли в полуфинал, поскольку в первом поединке одолели «Наполи» со счетом 1:0. Следующим соперником «Милана» станет победитель пары «Бенфика» - «Интер».