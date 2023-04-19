Дармиан назвал проблему «Интера»

Защитник Маттео Дармиан, который выступает за миланский «Интер», высказался о предстоящем поединке против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Это важнейший поединок, в котором мы должны выложиться по максимуму. Только так мы получим то, к чему стремимся. Мы знаем, что играем не лучшим образом в чемпионате Италии. У команды есть проблемы с реализацией, из-за чего мы упустили несколько заслуженных побед. Хотим изменить эту тенденцию, но сначала сконцентрируемся на Лиге чемпионов», - передает слова Маттео пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в Милане 19 апреля.