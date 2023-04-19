Анчелотти: «До финала есть ещё 180 минут»

Мадридский «Реал» сделал очередной шаг к победе в Лиге чемпионов, которая может стать уже пятнадцатой в истории прославленного клуба Наставник команды, итальянский специалист Карло Анчелотти, прокомментировал свои мысли на этот счет. Он напомил, что до финала есть еще два полуфинальных матча в этом турнире.

- У нас впереди еще 180 минут до финала. Конечно, будем пытаться, мы готовы пробиваться в финал, и мы будем сражаться, - цитирует слова Анчелотти BT Sport.

Финальный матч должен состояться десятого июня, в полуфинале же мадридцы сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» - «Бавария».