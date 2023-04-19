Индзаги: «У «Интера» есть отличный шанс выйти в полуфинал ЛЧ»

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов миланский «Интер» на своем поле примет лиссабонскую «Бенфику». Об этом поединке высказался главный тренер команды Симоне Индзаги.

«Мы понимаем, насколько хорош наш соперник. Это будет непростой поединок, в котором нам нужно будет показать все свои лучшие качества. Нужно действовать сплоченно, чтобы победить. У нас есть отличный шанс пробиться в полуфинал Лиги чемпионов», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Интером» и «Бенфикой» состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» сегодня, 19 апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.