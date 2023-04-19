Анчелотти: «Мы контролировали игру, особенно во втором тайме»

Мадридский «Реал» уверенно справился с «Челси» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал события игры и отметил тот факт, что «Реал» и во второй игре контролировал события на поле, хотя вполне мог отдать инициативу сопернику, имея фору в два мяча.

- Мы забили два невероятных гола. Мы контролировали игру. Второй тайм в нашем исполнении был намного лучше первого. Мы лучше переходили центр поля, - цитирует Анчелотти BT Sport.

В следующем раунде «Реалу» предстоит сразиться с победителем пары «Манчестер Сити» - «Бавария».