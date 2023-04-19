«Милан» повторил рекорд «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Футболисты «Милана» пробились в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В четвертьфинале турнира подопечные Стефано Пиоли по сумме двух матчей переиграли «Наполи» (1:0, 1:1).

Таким образом, «россонери» пробились в полуфинал еврокубка в седьмой раз в истории, что является повторением рекорда туринского «Ювентуса» в турнире, который проводится с сезона-1992/1993.

Соперник «Милана» по следующему раунду определился в противостоянии между миланским «Интером» и лиссабонской «Бенфикой». В первом поединке победу на выезде одержали «нерадзурри» со счетом 2:0.