​Анчелотти нахваливает Куртуа

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти очень доволен игрой бельгийского голкипера Тибо Куртуа, тот отстоял два сухих матча в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Челси», способствовав выходу своего клуба в полуфинал самого престижного трофея клубного европейского футбола.

- Он был безупречен в прошлом сезоне и он безупречен в нынещнем сезоне, - цитирует слова Анчелотти BT Sport.

В полуфинале мадридский «Реал» сыграет с победителем пары между «Манчестер Сити» и «Баварией». Он выяснится уже сегодня вечером, в первом матче англичане выиграли 3:0.