Лэмпард высказался о вылете «Челси» из Лиги чемпионов

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении своих подопечных от мадридского «Реала» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. «Синие» проиграли на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:2.

«Команда показывала хороший футбол в течение 60 минут. «Челси» создавал моменты, однако не использовал их. Не хочу хвалить команду за поражение, но мы заметно прибавили.

Наш клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше, поэтому не стану делать никому поблажек. Нельзя понижать планку», - передает слова специалиста BBC Sport.

«Челси» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 0:4.