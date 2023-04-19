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Лига чемпионов

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Челси»

19 Апреля 2023 • 07:41 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над лондонским «Челси» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0 и шагнули в полуфинал турнира.

«Соперник создавал моменты, поэтому иногда нам приходилось терпеть. Мы показали отличный уровень в обороне и заслуженно прошли дальше. Во втором тайме «Реал» доминировал над «Челси», у нас было больше пространства для контратак. Благодаря этому мы смогли забить два мяча», - передает слова итальянца газета Marca.

«Реал» одолел «Милан» по сумме двух матчей со счетом 4:0 и уверенно шагнул в полуфинал турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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