Спаллетти рассказал, чего не хватило «Наполи» для победы над «Миланом»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мои поздравления сопернику. Что касается нас, то мы хорошо провели этот розыгрыш Лиги чемпионов. Но в этом матче нам не хватило опыта», - передает слова итальянского специалиста Corriere dello Sport.

«Наполи» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «россонери» по сумме двух матчей (0:1, 1:1). Таким образом, «Милан» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Интер» - «Бенфика».