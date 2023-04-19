Анчелотти вышел в полуфинал Лиги чемпионов в девятый раз в карьере

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в девятый раз в карьере вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня вечером «сливочные» обыграли лондонский «Челси» - 2:0. И прошли в полуфинал турнира по сумме двух матчей (4:0).

Для Анчелотти этот выход в полуфинал с «Реалом» стал девятым в карьере. Ранее он один раз выводил в эту стадию турнира «Ювентус» (1999 год), четыре раза – «Милан» (2003, 2005-2007 годы), четыре раза «Реал» (2014, 2015, 2021, 2022).

Кстати, «россонери» сегодня тоже пробились в полуфинал самого престижного еврокубка, где с огромной вероятностью сыграют против принципиального соперника – «Интера».