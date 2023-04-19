Конор Галлахер: «Считаю, что мы хорошо сыграли»

Лондонский «Челси» покинул Лигу чемпионов, проиграв в четвертьфинале мадридскому «Реалу» оба матча с одинаковым счетом. Тем не менее, защитник клуба Конор Галлахер считает, что во втором матче его команда сыграла гораздо лучше, чем в первом.

- Мне кажется, мы хорошо сыграли, у нас было много шансов. Но важно их использовать, а вот этого у нас не получилось. Тем не менее, считаю, что мы сыграли лучше, в этом матче было много положительного, - цитирует слова Галлахера BBC Sport.

Напомним, что два года назад лондонский «Челси» брал Лигу чемпионов, это было еще при Томасе Тухеле.