«Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов 11-й раз за 13 лет

После уверенной победы над «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» в очередной раз стал участником полуфинала этого престижного турнира. Таким образом, это уже 11-й проход в полуфинал ЛЧ в исполнении «Реала» за последние 13 сезонов.

Ближайший преследователь «сливочных» – «Бавария» с семью полуфиналами за это время.

Напомним, «Реал» оставил за бортом Лиги чемпионов «Челси», победив со счётом 4:0 по сумме обоих матчей. В каждой игре мадридцы забили в ворота «синих» по два безответных гола.

Теперь в полуфинале «Реал» встретится либо с «Манчестер Сити», либо с «Баварией».