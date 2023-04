Интер - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Бенфики». Неделю назад итальянцы как нельзя кстати прервали череду неудач и победили на выезде со счетом 2:0. Соперник же, проигравший до апреля только один поединок в сезоне, неожиданно оказался в яме, собрав три «баранки» подряд и рискует умножить на ноль все достижения на этот момент. Считается, что у «Интера» сегодня чуть больше шансов на победу, но что касается прохода в следующий раунд, то всё зависит только от «нерадзурри».

