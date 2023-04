Бавария - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В среду «Бавария» будет пытаться отыграть фору в три мяча в домашнем матче с «Манчестер Сити». Несмотря на смену главного тренера, мюнхенцы не прибавили в результатах и редко побеждают. У соперника с этим полный порядок - 10 викторий подряд с обилием голов почти в каждом поединке. Вот и сегодня предполагается, что у команды из Англии высокие шансы продлить эту серию, несмотря на то, что ее устроит и не разгромное поражение.

В 22:00 состоится трансляция на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», Arena Sport 1 Croatia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA English 1, beIN Sports MENA Premium 1, BT Sport 1, BT Sport [app], BT Sport Player, BT Sport Ultimate 4K, C More Finland, C More Sweden, Canal+ France, DAZN Canada, DAZN Deutsch, Digi Sport 1 Romania, EXXEN Digital Türkiye, M+ Liga de Campeones BAR, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones, M4 Sport Hungary, Meraj TV, Paramount+ USA, Prima Sport RO 1, PrimaPlay [app], RMC Sport 1, Sky Sport 251 Italia, Sky Sport Football Italia, Sky Sport Italia 4K, Sky Sport Uno Italia, TV2 Play Norge, TV3+ Dansk, ViaPlay Baltic, ViaPlay Denmark. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.