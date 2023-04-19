Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Реала» над «Челси» со счетом 2:0.

«Несмотря на все многомиллионные траты «Челси», игра показала, что «Реал» и «Челси» - это команды разного уровня. После первого матча уже все было понятно. Смотришь на состав «Челси»: потратили на 5 человек 500 миллионов, а они 100 должны все вместе стоить. А по игре вообще ничего нет. Ну, попытались что-то сделать, но толку нет. «Реал» спокойно выиграл за счёт класса.

Это ещё Бензема сегодня не особо заметно сыграл. А так, Винисиус, Родриго, в центре Вальверде - просто супер. Интересно будет, когда в полуфинале они встретятся с «Сити». И, возможно, даже «Сити» можно назвать небольшим фаворитом, очень давно они выиграть не могут», - сказал Мостовой.