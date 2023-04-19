Известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Завершились первые ответные матчи в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала турнира. Мадридский «Реал» в Лондоне уверенно разобрался с «Челси» - 2:0, 4:0 по сумме двух матчей. А «Наполи» сыграл с «Миланом» в Неаполе вничью – 1:1. Однако такого результата «адзурри» не хватило даже для того, чтобы перевести игру в овертайм - 2:1 в пользу гостей, «Милан» движется дальше.

Таким образом, «Реал» и «Милан» стали первыми полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В полуфинале «сливочные» встретятся либо с «Манчестер Сити», либо с «Баварией». «Россонери» получат в соперники либо миланский «Интер», либо лиссабонскую «Бенфику». С кем точно сыграют сегодняшние триумфаторы дня - узнаем уже завтра.

О том, как проходили вечерние игры, читайте в наших материалах.