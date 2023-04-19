Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

19 Апреля 2023 • 00:06 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
1 2.65 X 3.85 2 2.40
Через 20 ч. 36 мин.

Завершились первые ответные матчи в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала турнира. Мадридский «Реал» в Лондоне уверенно разобрался с «Челси» - 2:0, 4:0 по сумме двух матчей. А «Наполи» сыграл с «Миланом» в Неаполе вничью – 1:1. Однако такого результата «адзурри» не хватило даже для того, чтобы перевести игру в овертайм - 2:1 в пользу гостей, «Милан» движется дальше.

Таким образом, «Реал» и «Милан» стали первыми полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В полуфинале «сливочные» встретятся либо с «Манчестер Сити», либо с «Баварией». «Россонери» получат в соперники либо миланский «Интер», либо лиссабонскую «Бенфику». С кем точно сыграют сегодняшние триумфаторы дня - узнаем уже завтра.

О том, как проходили вечерние игры, читайте в наших материалах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Челси Лига Чемпионов Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
2
2.65 3.45 2.65
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Милан Милан
1
1
1.82 3.50 4.90
Видео
19.04.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.20 2.80
Видео
19.04.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
2.18 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
00:53 · Лига чемпионов
Пиоли: «Закрыли Осимхена»
00:46 · Лига чемпионов
Томори: «А люди списывали нас со счетов»
00:45 · Италия. Серия А
Кварацхелия в матче с «Миланом» сделал 10 успешных обводок
00:38 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Мы гордимся»
00:37 · Лига чемпионов
Анчелотти вышел в полуфинал Лиги чемпионов в девятый раз в карьере
00:32 · Лига чемпионов
Конор Галлахер: «Считаю, что мы хорошо сыграли»
00:27 · Лига чемпионов
«Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов 11-й раз за 13 лет
00:19 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Милана» нахваливает Меньяна
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может выиграть в семи матчах кряду
00:11 · Италия. Серия А
Себастьяно Росси призвал Леау остаться в «Милане»
18 Апреля
23:55 · Лига чемпионов
Жиру - второй по возрасту француз, забивавший в матче Лиги чемпионов
23:54 · Лига чемпионов
Кварацхелия не забил пенальти в ворота «Милана»
23:47 · Лига чемпионов
Родриго оформил дубль в ворота «Челси»
23:46 · Лига чемпионов
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Турции в другую страну
23:33 · Лига чемпионов
Мальдини пояснил, чем для «Милана» привлекателен полуфинал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем