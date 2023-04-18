В Лондоне тоже 2:0 – «Реал» опять обыграл «Челси» и с лёгкостью шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» и «Челси» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Встреча 1/4 финала состоялась 18 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Реал» приехал к кризисному «Челси», вроде бы на гигантском опыте спокойно должен был доводить дело до итоговой победы, но с первых же минут начал делать всё для интриги. Удивительно слабо играла мадридская команда – ошибки на ровном месте, моментально отданная территория. Уже на 11-й минуте Джеймс опасно подал с фланга, Хаверц пробил в защитника, а Канте из убойной позиции пробил выше ворот.

Таких опасных моментов «Челси» не создавал во всех трёх матчах, проигранных при Лэмпарде. А «Реал» будто продолжал давать фору. Скоростные забеги Родриго и Винисиуса смотрелись, опасно, но в завершающей стадии бразильцы уступали защитникам «Челси» и даже пробить толком не могли. Карим Бензема отбывал номер на поле, даже Модрич перемещался вяло.

«Челси» же посмотрел на это всё и понял, что нужно забивать. И мог в раздевалку отличиться Кукурелья, даже обязан был. Опять же Рис Джеймс обострил на фланге, в довершении вырезав шикарный прострел. На дальний угол вратарской площади набежал Марк Кукурелья, но не смог переиграть Тибо Куртуа ударом в касание. Второй тайм Анчелотти начал с замены Алабы на Рюдигера, а «Челси» с очередного запоротого момента.

Кросс Хаверца транзитом через Милитао достался Галлахеру, тот скинул во вратарскую на Канте, но Нголо, в очередной раз оказавшийся центральным нападающим, пробил выше ворот. Тут уже просто обязано было сработать главное футбольное правило. Родриго на правом фланге разобрал Чалоба, прострелив на Винисиуса. Соотечественник решил исполнить «стенку», вернув мяч Родриго, а тому осталось лишь пробить мимо Кепы – 0:1.

Тут уже стало всё ясно по результату. Калейдоскопом пронеслись замены, моменты у «Челси» пропали, «Реал» уже и не старался. Не старался, но всё же сделал победу более уверенной. За 10 минут до конца матча шикарная комбинация удалась Мадриду: Рюдигер закинул на Себальоса, Дани продлил на Винисиуса. Бразилец отдал пас к линии штрафной площади, там Вальверде ушёл от Мудрика и Силвы, после чего покатил на пустые ворота. Родриго оставалось не промахнуться – 0:2.

Возвращение Фрэнка Лэмпарда получается ужасающим. Четвёртое поражение в четвёртом матче и вылет из Лиги чемпионов. «Реал» же спокойно шагнул в полуфинал, дважды отгрузив «синим» по 2:0.