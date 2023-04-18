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Лига чемпионов

В Лондоне тоже 2:0 – «Реал» опять обыграл «Челси» и с лёгкостью шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

18 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать (10)
Челси
0:2
Реал Мадрид
окончен
«Реал» и «Челси» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Встреча 1/4 финала состоялась 18 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Протокол игры  
Челси0:2Реал Мадрид
  58'Родриго (0:1)
  80'Родриго (0:2)
Аррисабалага КепаФофана УэслиСилва ТьягоЧалоба ТревоДжеймс Рис II  50'Кукурелья Марк  34' 68' (Мудрик Михаил ( 68'  89') Фернандес Энцо 67' (Стерлинг Рахим ( 67') Ковачич МатеоКанте Н'ГолоГаллахер Конор 67' (Фелиш Жоау ( 67') Хаверц Кай 77' (Маунт Мэйсон ( 77')
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенПулишич КристианХолл ЛьюисЗакария ДенисЧуквуэмека КарниАспиликуэта СесарЗиеш Хаким
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 81' (Начо Фернандес ( 81') Милитао Эдер  22'Алаба Давид 46' (Рюдигер Антонио ( 46') Камавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоКроос Тони 76' (Себальос Дани ( 76') Модрич ЛукаРодриго 82' (Асенсио Марко ( 82') Бензема Карим 71' (Тчуамени Орельен ( 71') Винисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
18 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

«Реал» приехал к кризисному «Челси», вроде бы на гигантском опыте спокойно должен был доводить дело до итоговой победы, но с первых же минут начал делать всё для интриги. Удивительно слабо играла мадридская команда – ошибки на ровном месте, моментально отданная территория. Уже на 11-й минуте Джеймс опасно подал с фланга, Хаверц пробил в защитника, а Канте из убойной позиции пробил выше ворот.

Таких опасных моментов «Челси» не создавал во всех трёх матчах, проигранных при Лэмпарде. А «Реал» будто продолжал давать фору. Скоростные забеги Родриго и Винисиуса смотрелись, опасно, но в завершающей стадии бразильцы уступали защитникам «Челси» и даже пробить толком не могли. Карим Бензема отбывал номер на поле, даже Модрич перемещался вяло.

«Челси» же посмотрел на это всё и понял, что нужно забивать. И мог в раздевалку отличиться Кукурелья, даже обязан был. Опять же Рис Джеймс обострил на фланге, в довершении вырезав шикарный прострел. На дальний угол вратарской площади набежал Марк Кукурелья, но не смог переиграть Тибо Куртуа ударом в касание. Второй тайм Анчелотти начал с замены Алабы на Рюдигера, а «Челси» с очередного запоротого момента.

Кросс Хаверца транзитом через Милитао достался Галлахеру, тот скинул во вратарскую на Канте, но Нголо, в очередной раз оказавшийся центральным нападающим, пробил выше ворот. Тут уже просто обязано было сработать главное футбольное правило. Родриго на правом фланге разобрал Чалоба, прострелив на Винисиуса. Соотечественник решил исполнить «стенку», вернув мяч Родриго, а тому осталось лишь пробить мимо Кепы – 0:1.

Тут уже стало всё ясно по результату. Калейдоскопом пронеслись замены, моменты у «Челси» пропали, «Реал» уже и не старался. Не старался, но всё же сделал победу более уверенной. За 10 минут до конца матча шикарная комбинация удалась Мадриду: Рюдигер закинул на Себальоса, Дани продлил на Винисиуса. Бразилец отдал пас к линии штрафной площади, там Вальверде ушёл от Мудрика и Силвы, после чего покатил на пустые ворота. Родриго оставалось не промахнуться – 0:2.

Возвращение Фрэнка Лэмпарда получается ужасающим. Четвёртое поражение в четвёртом матче и вылет из Лиги чемпионов. «Реал» же спокойно шагнул в полуфинал, дважды отгрузив «синим» по 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
19 Апреля 2023 в 00:07
Команду развалили в рекордно короткие сроки, влив (выкинув на мусорку?) в нее 600 лямов и набрав мудриков. И вот в атаке играет Канте, а бедный Френк рискует поставить (анти)рекорд. Потерпит еще пару поражений, что вполне возможно, и его так и уволят с полным нулем. Увы, от Челси остались развалины, хотя после группового этапа казалось, что к концу сезона нешуточный потенциал собранных в команде игроков может дать о себе знать. Но нет- остались старательные и бестолковые развалины.Как итог, 2 года назад синие уверенно прошли Реал, год назад - уступили в драматичной и равной борьбе, а сейчас - это команды из разных лиг. Реал, тем не менее с победой. В полуфинале будет гарантированно интересно)
Ando Loko
19 Апреля 2023 в 00:06
1. Дичайшее спокойствие Реала в ЛЧ пугает. Монструозный характер.
2. Про Челси сказать нечего. Сначала продажа клуба идиоту. Потом набор кучи хлама. Ошибки с тренерами. Отсутствие команды.
3. Полуфинал Реал - МС, битва великих нынешнего сезона. Буду болеть за МС и персонально за Пепа и Холланда.
roksanvanino2015
19 Апреля 2023 в 00:05
этот сезон челси показал что тренер гораздо более весомая фигура в клубе чем владелец
владелец каким бы супер олигархом не был, в футболе ни черта не смыслит, поэтому должен не мешать профессионалам делать свою работу а порой и выполнять их требования
kos34rus
19 Апреля 2023 в 00:02
Усыпили пенсию
Артур Измаилов
19 Апреля 2023 в 00:01
Молодцы ! Реал с Победой !
P.S. Ждем слепых придурков-барсаглоров с нытьем про судей, мол почему Милитао не удалили, в то время когда тот даже не коснулся соперника и увы пропустит первый полуфинал.
NOBODY
19 Апреля 2023 в 00:02
кстати момент еще был - почти не показали повтор, но когда Тибо разываграл мяч от ворот, отдал налево, его прессинговал кто-то синий и намеренно толкнул вратаря, тот упал даже...а судья почему-то не отреагировал....
NOBODY
19 Апреля 2023 в 00:04
блин..из-за желтой Милитао пропускает матч следующий???? елки палки...
Sparrow88
18 Апреля 2023 в 23:59
Без сюрпризов. Всех болельщиков Реала с проходом в полуфинал. Против МС (скорее всего) выкладываться надо будет на 200%, иначе норвежец накидает по полной...
NOBODY
19 Апреля 2023 в 00:00
ну если Тибо будет играть как сегодня))) хрен этому троллю а не голы ))
Sparrow88
19 Апреля 2023 в 00:01
Надеюсь на это! Тибо сегодня низкий поклон.
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