Родриго оформил дубль в ворота «Челси»

Форвард мадридского «Реала» Родриго оформил дубль в ворота лондонского «Челси» и, кажется, уже точно оставил команду Фрэнка Лэмпарда за бортом главного еврокубка.

На 78-й минуте бразилец с метра поразил ворота «синих». Напомним, что первый свой гол нападающий оформил на 58-й минуте встречи.

Теперь, похоже, интрига в этой паре совсем отсутствует. Напомним, что в первом матче, который состоялся неделю назад в Мадриде, со счётом 2:0 победу одержал «Реал».

Следите за концовкой матча в текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.