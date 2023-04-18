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Лига чемпионов

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Турции в другую страну

18 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать

Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула, в котором он должен состояться десятого июня, в другую страну. УЕФА уже рассматривает подобный сценарий, сообщает pianetamilan.it.

Причина - в выборах президента, которые пройдут в Турции 14 мая, в ходе и после которых «возможны беспорядки», сообщает источник. Откуда уже известно про беспорядки - вопрос, как известно, риторический, и нередко бывает так, что о беспорядках лучше всего знает тот, кто планирует эти самые беспорядки. Но это уже вопрос политический, а пострадать, как всегда, может спорт.

В прошлом году, напомним, финал Лиги чемпионов в силу политических причин уже переносили из Санкт-Петербурга в Париж. 

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