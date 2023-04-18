Перед матчем «Челси» - «Реал» забыли включить гимн Лиги чемпионов

Курьёзная ситуация произошла перед стартом сегодняшнего четвертьфинального матча в Лиге чемпионов между «Челси» и мадридским «Реалом». На домашней арене «синих» «Стэфморд Бридж» не смогли включить знаменитый гимн турнира.

По информации ExpressUK, причина данного конфуза - неполадки с аудиосистемой на стадионе. Притом отмечается, что за несколько минут до старта матча на арене ещё играла музыка.

Матч «Челси» и «Реала» продолжается, идёт второй тайм. И впереди – гости, гол на 58-й минуте в составе «сливочных» организовал Родриго. Трансляция матча – на портале Liveresult.ru.