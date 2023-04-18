Лэмпард: «Если владелец хочет поговорить с командой, это абсолютно нормально»

Английская пресса вновь обсуждает ситуацию в лондонском «Челси», Тодд Бёли, владелец клуба, после поражения от «Брайтона» «заглянул на огонек» в раздевалку - лично выразить свое «фи» в связи с последними результатами клуба. Фрэнк Лэмпард, наставник команды, считает это нормальным:

- Если владелец клуба приходит и хочет поделиться чем-то хорошим, поговорить с игроками, то я не вижу в этом проблемы, это нормально, - цитирует слова Фрэнка Лэмпарда BBC Sport.

В настоящий момент «Челси» сражается с мадридским «Реалом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.