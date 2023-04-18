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Лига чемпионов

Бензема вошёл в пятёрку игроков со 150 и более матчами в ЛЧ

18 Апреля 2023 • 21:50 Комментировать
Челси
0:1
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.20 2 3.05
2-й тайм

Один из лучших футболистов мира, форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал пятым игроком в истории, который провёл 150 и более матчей в Лиге чемпионов.

Как сообщает Opta, больше, чем у Бензема, матчей в этом турнире набралось у его бывших одноклубников Криштиану Роналду (183) и Икера Касильяса (177), а также у Лионеля Месси (163) и Хави Эрнандеса (151).
Бензема, напомним, попал в стартовый состав «сливочных» на сегодняшний выездной матч четвертьфинала ЛЧ против «Челси».

Поэтому, если «Реал» сегодня пройдёт «Челси», то Бензема может прямо в этом розыгрыше опередить нынешнего тренера «Барселоны» в списке.

За ходом игры следите благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Икер Касильяс Хави Эрнандес
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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