Бензема вошёл в пятёрку игроков со 150 и более матчами в ЛЧ

Один из лучших футболистов мира, форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал пятым игроком в истории, который провёл 150 и более матчей в Лиге чемпионов.

Как сообщает Opta, больше, чем у Бензема, матчей в этом турнире набралось у его бывших одноклубников Криштиану Роналду (183) и Икера Касильяса (177), а также у Лионеля Месси (163) и Хави Эрнандеса (151).

Бензема, напомним, попал в стартовый состав «сливочных» на сегодняшний выездной матч четвертьфинала ЛЧ против «Челси».

Поэтому, если «Реал» сегодня пройдёт «Челси», то Бензема может прямо в этом розыгрыше опередить нынешнего тренера «Барселоны» в списке.

За ходом игры следите благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.