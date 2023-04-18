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Тухель верит в камбэк «Баварии» в дуэли с «Манчестер Сити»

18 Апреля 2023 • 21:09 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
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Через 22 ч. 38 мин.

На прошлой неделе «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» со счётом 3:0 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Рулевой мюнхенской команды Томас Тухель перед ответной игрой сохраняет веру в камбэк.

«Конечно, у нас есть шансы. Нам нужен импульс. Но мы все понимаем, какая задача нас ждёт, и как это сложно.

Нужно двигаться шаг за шагом. Нужно выиграть первый тайм, а потом всякое может случиться. Мы ещё в игре», - сказал Тухель журналистам на пресс-конференции.

Матч «Бавария» - «Манчестер Сити» стартует 19 апреля в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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