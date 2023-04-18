«Челси» - «Реал»: озвучены составы команд

«Челси» и «Реал» во вторник вечером проведут ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард включил в стартовый состав команды таких игроков: Кепа, Джеймс, Фофана, Тьяго Силва, Чалоба, Кукурелья, Канте, Энцо Фернандес, Ковачич, Галлахер, Хаверц.

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти, в свою очередь, решил выпустить на поле следующих исполнителей: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч «Челси» - «Реал» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. В первой игре «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0.