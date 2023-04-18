«Челси» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Челси - Реал Мадрид
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Протокол игры
|58'Родриго (0:1)
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли•Силва Тьяго•Чалоба Трево•Джеймс Рис II• 50'Кукурелья Марк• 34'Фернандес Энцо•Ковачич Матео•Канте Н'Голо•Галлахер Конор•Хаверц Кай
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер• 22'Алаба Давид46' (Рюдигер Антонио (46') •Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
18 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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