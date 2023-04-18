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«Челси» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

18 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (11)
Челси
0:1
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.20 2 3.05
2-й тайм

В Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Челси0:1Реал Мадрид
 58'Родриго (0:1)
Аррисабалага КепаФофана УэслиСилва ТьягоЧалоба ТревоДжеймс Рис II  50'Кукурелья Марк  34'Фернандес ЭнцоКовачич МатеоКанте Н'ГолоГаллахер КонорХаверц Кай
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенПулишич КристианМудрик МихаилХолл ЛьюисСтерлинг РахимЗакария ДенисЧуквуэмека КарниАспиликуэта СесарЗиеш ХакимФелиш ЖоауМаунт Мэйсон
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао Эдер  22'Алаба Давид 46' (Рюдигер Антонио ( 46') Камавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич ЛукаРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусТчуамени ОрельенАсенсио Марко
18 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
18 Апреля 2023 в 23:23
пришли барсаглоры топить за синих ))
NOBODY
18 Апреля 2023 в 23:17
а вы говорите судейство в пользу РМ? сейчас якобы Мидитао сфолил - штрафной липовый, он не трогал синего ))))
pol-black
18 Апреля 2023 в 23:18
рассказывай побасенки! какого лешего Чалобе было валиться на газон?
NOBODY
18 Апреля 2023 в 23:18
а ты глаза разуй сначала...потом пиши фигню
NOBODY
18 Апреля 2023 в 23:20
какого лешего...такого, что он симулировал на твердую 5-ку
pol-black
18 Апреля 2023 в 23:22
а ты уже залил глаза по ходу. ещё скажи, что контакта не было.
Sergey999
18 Апреля 2023 в 23:14
Вообще непонятно чего ждет Реал.
CELTIC FROST
18 Апреля 2023 в 22:26
Пока все по классике: одни - не могут, другие - не хотят. Смотрим дальше...
Sergey999
18 Апреля 2023 в 22:50
По классике Мадрид в таком темпе доиграется
Sergey999
18 Апреля 2023 в 22:18
Прижали Мадрид.
Sergey999
18 Апреля 2023 в 22:13
Слишком закрыто играет Реал. Не к добру...
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