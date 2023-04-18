Мусиала — о матче с «Манчестер Сити»: «Исход противостояния можно изменить»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился комментарием перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В первой игре «горожане» разгромили мюнхенский клуб со счетом 3:0.

«Все в команде верят, что исход противостояния можно изменить. В первом матче мы играли достаточно хорошо, просто где-то нам не повезло. У нас были возможности забить, теперь мы должны сделать это на своем поле», — цитирует Мусиалу SportBild.

В текущем сезоне хавбек провел 40 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Ответная встреча между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля в 22:00 по московскому времени.