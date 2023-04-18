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Денис Попов: «У «Баварии» есть шансы отыграться, у «Челси» почти нет» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил шансы «Баварии» и «Челси» пройти в полуфинал Лиги чемпионов. В первых матчах «Манчестер Сити» разгромил дома «Баварию» 3:0, а мадридский «Реал» в родных стенах обыграл «Челси» 2:0.

- Шансы отыграться у «Баварии» есть, почему нет? «Манчестер Сити» же смог дома забить три мяча, правильно? Так и «Бавария» может забить три дома. Тяжело им будет, конечно, но возможно всё. «Бавария» в Мюнхене очень прилично играет. Поэтому посмотрим, интересный матч будет.

У «Челси» шансов почти нет. Они на самом деле пока ищет свою игру и своего тренера, поэтому сейчас находятся немножко в другом состоянии. «Бавария» как-то поуверенней всё равно смотрится. В «Челси» вообще в команду только что набрали новых футболистов, там в любом случае притирка будет. А у «Баварии» похожий состав уже на протяжении многих лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Денис Попов
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mempfis
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